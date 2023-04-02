艷星斯蒂芬妮稱受暴力恐嚇

【本報綜合報道】收受美國前總統特朗普「掩口費」的艷星斯蒂芬妮表示，在男方被起訴的數小時後，她在社交網、電郵、電話收到暴力恐嚇，但自己不會懼怕，因為特朗普不再受保護，直言「見過特朗普的裸體，他穿着衣服時不可能更可怕」。

指當權者不受法律豁免 英國傳媒上周五刊出斯蒂芬妮的訪問，她指當權者不受法律豁免，形容特朗普被起訴是不朽和史詩般，為此感到驕傲；惟另一方面這將繼續分化美國社會，特朗普已經開始煽動暴亂，將造成死亡和破壞，今次事件必定帶來很多好處，但亦有壞處。

斯蒂芬妮透露，特朗普被起訴的消息公布時，自己正在午睡。她當時用對方2016年支付的13萬美元（約101.4萬港元）「掩口費」一部分購買馬拖車；又指2006年與特朗普在一間酒店性交，男方堅稱沒有發生性關係，質問「掩口費」作用是甚麼。

此外，斯蒂芬妮認為若無簽署保密協議、特朗普無付「掩口費」，其實他無做錯事，其成人女星身份讓特朗普輕易抹黑自己，但同時令其他人不可以用裸照威脅她。