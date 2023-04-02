特朗普應訊 將不認罪

特朗普

面臨多項指控包括一重罪 律師稱願自首 美國前總統特朗普被紐約曼哈頓大陪審團起訴，當地傳媒上周五引述知情人士報道，他面臨多項偽造商業紀錄罪名，包括至少一項重罪；其辯護律師指當事人絕對自願自首，提堂時不會鎖上手銬也不會認罪，預料受特勤局保護。

目前未知特朗普面臨的罪名，他的代表律師塔科皮納（Joseph Tacopina）表明會非常積極挑戰大陪審團起訴決定的法律效力，特朗普在社交網直指預計主審案件的法官摩臣（Juan Manuel Merchan）「討厭我」。知情人士指，特朗普周一從佛羅里達州前往紐約市，並留宿特朗普大樓，翌日到曼哈頓法院接受提訊。特勤局人員和紐約警方上周五已經到法院考察及討論保安計劃，法院封閉15樓全層，該處是摩臣工作的地方，與案件相關的律師及部分職員可以繼續逗留，但所有記者被趕走。

麥卡錫揚言調查檢察官 塔科皮納表示，特朗普應訊時應該需要套取指紋及進行其他常規程序，但實際情況如何未清楚，理由是從未有美國前總統提堂。國會共和黨議員有所行動，眾議院議長麥卡錫揚言行使國會監督權，調查負責案件的曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg），另有多個委員會向曼哈頓地區檢察官辦公室索取大陪審團的證詞、文件，以及與司法部的通訊紀錄。布拉格上周五去信眾議院3個委員會，敦促議員避免煽動性的指摘，撤回資訊索取要求，讓刑事司法程序在不受非法政治干預下推進。

伊萬卡開腔支持父親 報道指，特朗普可能面臨30多項商業欺詐指控，檢察官早前調查特朗普涉嫌在2016年競選時，向與他發生婚外情的成人女星斯蒂芬妮支付13萬美元（約101.4萬港元）「掩口費」。這筆錢合法，但特朗普涉嫌把款項列為業務開支，偽造商業紀錄。

另一方面，英國傳媒上周五報道，雖然特朗普夫人梅拉妮亞對起訴一事一肚子氣，但還是支持對方，並一如往常把心思放在家人，預料她周二不會陪同丈夫到紐約市接受提訊。此外，被指與特朗普保持距離的女兒伊萬卡，上周五也開腔支持父親。本報綜合報道