人手短缺 美建核潛艇進度慢

【本報綜合報道】美國建造核潛艇的產能近日備受關注，當地傳媒上周五引述官員報道，美國兩間負責建造維珍尼亞級攻擊核潛艇的造船廠，需要5年時間才能夠實現每年交付兩艘該級核潛艇的目標。海軍部長托羅透露，受人手短缺及供應鏈問題影響，新一代海基核威懾力量哥倫比亞級戰略核潛艇，目前進度比預期落後一成。

通用動力電船公司及紐波特紐斯造船公司參與建造維珍尼亞級攻擊核潛艇，前者負責反應堆艙在內的核潛艇中段艦身，後者生產核潛艇頭尾部分，它們目前只能夠每年向軍方交付1.2艘，報道引述消息指核潛艇頭尾部分的生產進度已經延誤數個月。托羅承認該級核潛艇的進度明顯落後，但同時在向着正確方向前進上取得進展。

哥倫比亞級核潛列優先項目 哥倫比亞級戰略核潛艇將取代現役俄亥俄級，搭載配備核彈頭的潛射彈道導彈。整個項目耗資1,320億美元（約1萬億港元），目標是2027年交付首艦哥倫比亞特區號，以便該艦執行首次威懾巡航前展開多年的測試。哥倫比亞級戰略核潛艇對美國核威懾力量極其重要，軍方官員強調沒有延誤的空間，把它列為最優先的建艦項目。

另一方面，2021年10月2日在南海潛航時撞山的美國海狼級攻擊核潛艇康涅狄格號，軍方上月14日回覆傳媒查詢時透露，該艦將在今個財政年度展開維修，預計歷時31個月。報道指，康涅狄格號理應今年2月已經開始維修，即最快2025年9月完成。