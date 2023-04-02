中程彈道導彈 美艦模擬攔截

採用升級軟件的標準6型攔截導彈Dual II版本發射升空。

【本報綜合報道】北韓接連發射彈道導彈，美國海軍與導彈防禦局上月30日在夏威夷群島舉行反導測試，一艘神盾艦接連發射兩枚採用升級軟件的攔截導彈，成功截擊一枚中程彈道導彈，驗證該武器系統已經準備就緒，隨時保護盟友及各地美軍。

採用升級軟件 參與測試的神盾驅逐艦丹尼爾‧井上號，在位於夏威夷州考愛島的太平洋導彈試射場對出海域發射標準6型攔截導彈Dual II版本，成功攔截從上址發射的中程彈道導彈目標。美國導彈防禦局表示，今次測試展示採用彈道導彈防禦配置的神盾艦，利用該款攔截導彈探測、追蹤、接戰、攔截在末端飛行階段的中程彈道導彈之能力。

今次是具備反導能力的神盾艦，第3次成功使用標準6型攔截導彈Dual II版本的飛行測試，也是神盾系統基線9.C2.0版本首次利用軟件升級的標準6型攔截導彈Dual II版本，攔截中程彈道導彈。標準6型導彈能夠執行防空、反導、反水面作戰任務，當局研發軟件升級的Dual II版本，應對處於末端飛行的短程至中程彈道導彈。