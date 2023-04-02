美軍頭認陸軍戰術導彈少 難供烏

【本報綜合報道】美國參謀長聯席會議主席米利上周五接受訪問時承認，由於美方擁有的地對地短程彈道導彈陸軍戰術導彈系統數量不多，所以現階段仍然不會向烏克蘭提供這款武器；又認為烏方今年不太可能可以把所有俄羅斯部隊驅逐出領土。

陸軍戰術導彈系統最大射程300公里，發射平台分別是高機動火箭系統及多管火箭系統，搭載數量分別是一枚及兩枚。被問及它會否成為另一款美國起初扣起、後來批准援助烏克蘭的先進武器時，米利重申從不預測考慮與否的選項，但從軍事角度而言美國只有相當小量的陸軍戰術導彈系統，「我們需要確保維持彈藥庫存」。

前美官憂烏獲得後攻克里米亞 米利指烏克蘭從美國接收的高機動火箭系統，單一平台可以發射6枚制導火箭，數量比陸軍戰術導彈系統多，無人機及其他武器系統亦可以達到陸軍戰術導彈系統的射程。

曾經參與俄烏事務的前美國高級外交官員透露，拜登政府拒絕向烏克蘭援助陸軍戰術導彈系統的真正原因是憂慮衝突升級，包括烏方以此攻擊俄佔克里米亞。