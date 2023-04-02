華籲各核武國減衝突風險
【本報綜合報道】聯合國安理會上周五審議烏克蘭危機涉核問題，中國常駐聯合國副代表耿爽呼籲所有核武國切實降低核戰風險，避免核武國間爆發任何武裝衝突。
耿爽形容核武是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，即擁有強大的力量非常不安全。他表示，從擁有核武的第一天起，中國就堅定奉行自衞防禦的核戰略，始終恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武的承諾，同時明確承諾無條件不對無核武國和無核武區使用或威脅使用核器，中方是全球唯一作出上述承諾的核武國。
安理會商討烏核危機
耿爽指中國堅定維護《不擴散核武器條約》的權威性、有效性和普遍性，主張循序漸進推進核裁軍進程，主張最終全面禁止和徹底銷毀核武器，呼籲廢除核共享安排，主張所有核武國都不應該在境外部署核武，並應該撤出在境外部署的核武。美國在歐洲部署戰術核武作為與北約的核共享，俄羅斯亦宣布在白羅斯部署戰術核武。
在烏克蘭問題上，耿爽稱中國立場是明確及一貫，在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件全面闡述立場主張。最近發生的一系列事態再次證明，重啟對話談判、推動政治解決宜早不宜遲。所有各方應該保持理性、克制，不加劇緊張，不激化矛盾，不拱火澆油，停止促使戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。
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