華籲各核武國減衝突風險

耿爽形容核武是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，即擁有強大的力量非常不安全。他表示，從擁有核武的第一天起，中國就堅定奉行自衞防禦的核戰略，始終恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武的承諾，同時明確承諾無條件不對無核武國和無核武區使用或威脅使用核器，中方是全球唯一作出上述承諾的核武國。