法：中國或是唯一國家 可改烏戰局

【本報綜合報道】法國總統馬克龍及歐盟委員會主席萊恩本周一起出訪中國，法國總統府上周五在傳媒簡報會表示，由於中國與俄羅斯的關係密切，所以中方可能是全球少數甚至是唯一國家，可以對烏克蘭衝突交戰雙方帶來「改變格局」的效果。

法國總統府表示，馬克龍周三抵達北京市展開訪華之旅，與中國領導人會面，也前往廣東省廣州市，周六結束行程回國，萊恩周一前往巴黎與馬克龍做最後準備。馬克龍此行目標是希望為烏克蘭人民找出一個有用的倡議，以及找出一個確認結束戰爭的解決方法之方式。他亦預計提出歐中雙邊合作的議題，法方無意與中國脫鈎。

跟隨馬克龍訪華的人士包括歐洲飛機製造商空中巴士、法國軌道交通設備製造商阿爾斯通的代表等，尋求與中國加深商業和文化聯繫。

萊恩接任北約秘書長大熱 另一方面，現任北約秘書長斯托爾滕貝格預料今年10月按計劃結束任期，英國傳媒上周五報道，萊恩爭取成為下任北約秘書長。該職位由全體成員國協商產生，歐洲懷疑論者或不滿萊恩，英國亦可能因她出任德國國防部長期間的紀錄不佳而否決。此外，英國國防大臣華禮仕及西班牙首相桑切斯也是下任北約秘書長的熱門人選。