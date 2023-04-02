法海軍戰機掛核導彈 演練從航母出擊

【本報綜合報道】俄羅斯宣布在白羅斯部署戰術核武之際，法國空天軍近日舉行每季度一次的核空中突擊模擬演習，掛載核導彈的海軍戰機亦從航空母艦出擊參演。

模擬與敵軍空戰 法國海軍上周四在社交網發布照片，可見航空母艦戴高樂號在地中海航行期間，一架掛載一枚空射核巡航導彈的疾風戰機彈射起飛。這次演習今年3月2日至29日晚上舉行，主要模擬深入戰略空中突擊，形式與往年同類演習一樣。首先在布列塔尼集結不同軍機，它們組成空中編隊後經比斯開灣及庇里牛斯前往利翁灣；進攻階段模擬與敵軍爆發空戰，戰略軍機模擬對法國中部的目標施襲，期間要避開防空部隊。

法國核威懾力量由海軍戰略核潛艇、空天軍疾風戰機、海軍疾風戰機組成，空天軍與海軍的疾風戰機同樣配備空射核巡航導彈，它屬於中程超音速距外核導彈，最大射程300公里至500公里，並搭載一枚TN81核彈頭。在全球一眾核武國當中，法國是唯一具戰略海軍航空能力的國家，在執行核打擊任務時擁有機動性優勢。