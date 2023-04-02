普京新外交方針 視美反俄路線發起人

普京

俄羅斯總統普京上周五簽署命令批准新版《俄羅斯聯邦外交政策構想》，是俄方自2016年來首次修訂該文件，反映國際事務出現徹底改變。它把美國視為對自身安全、國際和平以及人類發展風險的主要源頭，提出消除美方在世界的霸權影響，建立一個多極世界，同時加強與中國、印度這兩個友好大國的關係。

普京與俄羅斯聯邦安全會議常委開會時表示，世界舞台出現重大變化，俄方需要調整主要戰略文件，新版外交政策構想成為國家中期或更長期實際行動的基礎，也成為國際關係領域今後工作的牢固理論基礎。外交部長拉夫羅夫表示，文件把美國直接稱作為反俄路線的主要發起人和執行人，西方全面削弱俄羅斯的政策被定性為新型混合戰爭，但強調俄羅斯沒有被美歐孤立，對方應該看到與俄對峙是沒有遠見。

不自視為西方敵人 倡恢復合作 俄羅斯外交部發布外交政策構想全文，提到不自視為西方敵人，沒有自我孤立遠離西方，對西方沒有敵意，並且希望西方未來考慮到多極世界的複雜現實，在主權平等及尊重對方利益的原則指導下，恢復與俄務實合作。

惟文件同時強調面對西方不友好行為，俄羅斯將利用所有可行的手段，捍衞自身生存權利及發展自由，又稱世界大部分人有意建立建設性的與俄關係，以及加強俄方的國際地位以維持全球安全。

文件強調俄羅斯與美國是主要核大國，在戰略穩定及國際安全負有特別責任，所以俄方有意與美方維持戰略平等、和平共存，並平衡兩國利益。惟這取決於美國是否準備好放棄霸權政策、修正反俄路線，在主權平等、互惠互利、尊重對方利益的原則下與俄互動。文件批評美國與其衞星國把俄羅斯視作對西方霸權的威脅，以各種可能的方式令俄羅斯變弱，包括削弱俄方的建設性文明角色、經濟及科技能力等。

加強與中印關係 盼建多極世界 此外，文件認為在對未來世界秩序及解決世界政治主要問題的取態，中國和印度都與俄羅斯相同，對俄方實現外交政策領域的戰略目標很重要。俄羅斯將進一步加強與中國的全面合作夥伴關係及戰略合作，集中發展在所有領域的互惠互利合作，加強在國際場合的協調，確保在全球及地區層面的安全、穩定、可持續發展。俄羅斯將繼續與印度建立享有特權的特別合作夥伴關係，加強及擴大在所有領域的合作。

根據文件，俄羅斯國家利益包括保護憲政體制、主權、獨立、國家及領土完整，維持戰略穩定並加強國際和平及安全，又聲稱俄方擁有「歷史性的獨一無二任務」，目標是維持全球權力平衡及建立一個多極國際體系。

英國傳媒引述專家指，俄羅斯新版外交政策構想反映俄方的國家理念，在孤立主義及帝國主義方面達到最高峰。本報綜合報道