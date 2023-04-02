跪求水救樹 當局稱已作保護

【本報綜合報道】寧夏自治區靈武市植樹治沙的64歲林場主孫國友，跪地求水的影片近日在網上流傳，他哭訴三成樹木因被煤礦斷水而死亡。市委等部門上周五通報，對國家能源集團寧夏煤業公司雙馬一礦與孫男供水糾紛所涉的新種和擬種苗木，採取有效保護措施；市政府強調會履行監管職責，防止出現污染環境等次生問題。

安排水車澆灌 通報顯示，孫男近期栽種的890棵絲棉木，馬家灘鎮已經安排水車澆灌，並對尚未栽種的1,000餘棵絲棉木，採取有效保護措施，努力避免供水糾紛處置期間因缺水導致苗木死亡。自然資源部門和馬家灘鎮安排專業技術人員，對目前尚未栽植的沙柳橛子（沙柳樹枝）採取技術保護措施。

絲棉木屬於落葉小喬木或灌木，外界認為在荒漠種植喬木可能導致該地區水分流失。中國林業科學研究院荒漠化研究所研究員楊文斌表示，能否種植喬木要因地制宜，農田防護林利用農田灌溉技術可以種植喬木，兼具備防護及經濟作用，真正荒漠區僅依靠降雨，喬木無法存活。