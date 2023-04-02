河北房車撞群眾 多人倒地

傳司機下車後點爆炸物 內地網絡流傳多段影片，河北省邯鄲市叢台區一輛汽車前天深夜多次衝向人群，司機懷疑落車後引爆疑似爆炸物，最終在一間酒店落網。多名途人躺在路上，未知實際傷亡情況。當地應急管理局前晚回覆查詢時僅稱，正向公安部門核實具體情況。

多段影片顯示，事故涉及路段包括中華北大街、新世紀商業廣場及聯紡路等，屬市中心路段。該輛白色私家車前晚11時左右開始在多個地點撞人後沒有減速，繼續向前行駛。有內地網民透露，司機一度駛入非私家車車道，撞倒展覽館附近擺檔人士，最終駛至一間酒店門口，可見車頭位置損毀比較嚴重。由網傳照片可見，多名傷者躺在地上，路上遺下大量個人物品，獲部分民眾自發組織救援。

進酒店後自稱恐怖分子 當落車後，司機曾拿出爆炸物與交警對峙，引爆後走進一間酒店，導致酒店門口一度冒煙。另有內地網民宣稱，司機進入酒店後沒有挾持任何人質，其中一名從酒店出來老太太更向他透露，司機一進入酒店就高呼「我是恐怖分子，你們趕緊走」。

有指特警支援 司機落網 經特警到場支援，有傳司機最終落網。有人在網上質疑，是次交通事故「絕對是故意」，也有人稱本來以為此宗事故與當地去年發生車禍一樣，卻比想像中嚴重，還出動武器。2022年3月20日，邯鄲亦發生類似交通事故，一輛汽車同樣闖入非私家車車道，造成4死10傷，司機當場落網。當地警方事後公布，涉事司機長期服用鎮痛類處分藥，因服藥過量才釀成車禍。本報綜合報道