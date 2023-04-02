台空域現不明氣球 美軍機飛近

【本報綜合報道】台灣傳媒昨日報道，台灣北部空域前一天疑似出現不明高空氣球，更還有疑似兩架美國偵察機在台灣南北兩端出現；它們飛向中國大陸沿海，解放軍飛機立即升空驅離並監控，報道指美軍極有可能是為了探查上述的高空氣球。

解放軍機即驅離 上周五中午突然有9架解放軍飛機同時越過海峽中線，台灣空軍派出戰機攔截驅離。消息人士指當時有兩架美國空軍RC135偵察機出現在台灣南北空域且直驅中國大陸沿海。當天下午3時01分，台灣民航局飛航服務總台台北近場管制台發出航情通報，指台灣北方40浬有不明氣球，高度1.8萬呎。美國偵察機疑似前往探查該枚氣球，但方向是直驅中國大陸，因此研判該批解放軍飛機主要是前往驅離美國軍機。

台灣國防部上周六表示，由前一天清晨6時至當天清晨6時，合共發現中國大陸18架次軍機及4艘次軍艦出現，其中10架次軍機從北到南總共7處逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域。台灣軍方出動任務艦機及陸基導彈系統，嚴密監控與應處。