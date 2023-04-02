加國發布台灣報告書 陸方狠批

【本報綜合報道】加拿大國會眾議院加中關係特別委員會上周四首次發布台灣報告書，其中18點建議提及台加應該展開政府層級外交訪問，加方應該明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」。中國大陸駐加拿大使館發言人上周五回應表示，此舉試圖虛化、掏空一個中國原則，粗暴干涉中國內政，是對中國人民的公然挑釁。

加方主張「台未來只由台人決定」 報告《加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係》內容分為加台灣互動、對台貿易投資關係、區域和平與安全情勢，台灣駐加拿大代表曾厚仁表示，報告建議政府官方用語不應該矮化台灣地位，鼓勵國會議員訪台促進雙方關係，考慮外交訪問台灣，支持台灣參與世界衞生組織等多邊組織；又呼籲北京自制，停止在台灣海峽的軍事威脅；並宣示維持兩岸和平現狀，考慮用最適當方式與台灣在和平安全議題合作。

中國大陸駐加拿大使館發言人批評，報告妄稱加方的一個中國政策與中方的一個中國原則「完全不同」，誣衊中國大陸威脅地區和平穩定等，陸方強烈不滿及堅決反對。發言人重申台灣海峽局勢緊張的根本原因是台方企圖「倚美謀獨」，美國一些人有意推進「以台制華」，加方一些政客隨美在涉台問題製造事端。陸方奉勸加方有關政客停止搞政治操弄，停止損害陸方利益的言行，停止為中加關係製造障礙。