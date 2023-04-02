蔡英文晤危國總統 獲撐入聯國

【本報綜合報道】台灣總統蔡英文上周五結束過境美國並轉抵危地馬拉，與該國總統賈馬太會談，並見證簽署基本合作協定。賈馬太強調兩地邦誼牢不可破，危地馬拉承認且肯定台灣是主權獨立的國家，也是「唯一且真正的，對我們來說的中國」。中國大陸外交部同日較早前表示，希望危地馬拉認清大勢，早日作出正確選擇。

陸籲危地馬拉認清大勢 蔡英文抵達危地馬拉先與僑界及技術團成員茶敍，之後前往文化宮會見賈馬太，二人接受軍禮後閉門會談，賈馬太向蔡英文頒授「金質五火山大十字勳章」。

蔡英文強調危地馬拉是台灣堅實的友邦，兩地在醫衞、經貿、基礎建設等領域持續深化合作，也是共享自由、人權等價值的民主夥伴。賈馬太稱危地馬拉在各個雙邊、多邊及國際的場合呼籲推動台灣海峽和平穩定，尊重台灣主權及領土完整，推動對話和協商解決爭端。危地馬拉基於聯合國普遍性原則支持台灣參與並貢獻聯合國體系。

對於中國大陸外交部的表態，台灣總統府副秘書長張惇涵上周六說，台危邦誼就像危地馬拉的咖啡一樣飽滿、香醇，台灣與友邦交往不容中國大陸置喙；北京對台灣的外交打壓，不影響台灣走向世界的決心，台方堅定走向世界、與世界交朋友，也當世界的好朋友。台灣外交部重申危地馬拉是忠實友邦，雙方關係極為密切友好。