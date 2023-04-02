中日建防務熱線 今春啟用

時值林芳正訪京 便利溝通減衝突 日本外相林芳正昨天抵達北京，準備今天與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談，是3年零3個月以來日本外相首次訪華，預料重點討論中日關係。日本防衞省宣布完成建設兩國防務部門官員間的直通熱線，協調今年春季前後啟用。

直通熱線是中日相互通報機制「海空聯絡機制」主要部分，避免日本自衞隊與中國解放軍在東海等地出現偶發性衝突等不測事態，兩國領導人2007年就建立熱線達成共識，啟用後日本防衞省和中國國防部的官員可以直接溝通。日本防衞省負責人表示，直通熱線也着眼於相互理解及建立互信，例如商議兩國存在應該討論的議題。

中國公務船 連續3天巡釣島 日本傳媒報道，「海空聯絡機制」由相關部門間的年會、飛機和艦船等現場層面的交涉、官員間的熱線構成，2018年6月啟動舉辦年會和現場層面聯絡，中日防務部門今後將能夠通過熱線在必要時切實溝通。報道提到，由於中國近年加強在東海的軍事活動，在這個形勢下能否為了緩和緊張而切實運用直通熱線，成為主要課題。

與此同時，日本第11管區海上保安總部昨天公布，中國海警局4艘船隻上月30日駛入中日有主權爭議的釣魚島附近海域並持續逗留，日本海上保安廳巡邏船發出警告要求中方船隻駛離。這是中國公務船連續3天進入釣魚島海域，也是今年第10天。

王毅晤日前首相 談對華政策 中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅上周五在北京會見日本前首相、博鰲亞洲論壇前理事長福田康夫，他指有理由憂慮日本對華政策可能倒退，對日本是否繼續堅持和平發展方向提出疑問，希望日方重歸包括條約在內中日四個政治文件的初心。福田康夫指中國為和平解決地區爭端做出的努力值得各方讚賞，又稱日中關係十分重要，希望雙方保持高層交往，加強人文交流，增進相互了解，消除誤解誤判。本報綜合報道

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