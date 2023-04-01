烏克蘭與新納粹 欲借俄敗而勃興

烏克蘭總統澤連斯基要求西方無限支持烏國對抗俄羅斯，這反映甚麼呢？

澤連斯基政權能一直得到美國和北約的支持，不是澤氏與烏克蘭代表西方文明價值之保衞戰，而是為了美國借烏克蘭之戰來打擊俄羅斯，牽制歐洲。美國的陰謀如何，無從知悉，但產生出來的結果，也是美國與北約堅持一年的作為，便是烏克蘭沒完沒了的戰爭。一方面俄羅斯執行的是特別軍事行動，不是全面戰爭；另一方面，美國與北約同樣克制，只是隨戰事進展，為免烏克蘭戰敗才逐步加強介入。

美國動用千億美元打這場仗，不是為速戰速決，而是極有耐性拖下去，總的方向是壓着俄羅斯，但不願也不敢用大殺傷力武器把俄軍打垮，只是讓烏克蘭與俄羅斯進行傳統攻防戰，消耗或者是怕了俄總統普京的核阻嚇。美俄之間便有着一定的默契，只打局部戰來決勝負，甚至連勝負也不追求。

不甘心做美國棋子 因為俄羅斯戰場上不能輸，戰場外也沒有輸，顏色革命推翻不了普京政權，美國也不讓烏克蘭輸，故經援、軍援以至北約僱傭軍源源不絕，在戰場上打出勝負來便似不大可能。烏軍有進展，俄羅斯增兵動員，30萬新兵正枕戈待發；俄軍有進展，美國及北約便增加武器，烏軍若有大敗迹象，北約的介入可能更深。

波蘭軍隊已部署在烏克蘭邊境，美軍亦駐波蘭和羅馬尼亞，美國的戰術核武也早部署在歐洲，美國是有大戰的準備、能力，只是它還未敢在軍事上攤牌，與俄羅斯真的打一場戰爭。以美國的傳統和習性，在韓戰、越戰之後，不可能與俄羅斯公開作戰。這應該是普京不懼以一國之力對抗美國為首的北約之原因，雙方都在作克制之戰，心存僥倖，也同時有其他的政治圖謀。

可是，澤連斯基及其新納粹主義政權不可能甘心做美國的棋子，借用美國的支持，澤氏宣揚是代表西方價值而戰。烏克蘭政權最怕的是美國和北約出賣烏克蘭，此所以澤連斯基要採取高調的外交活動，在國際媒體、輿論打造烏克蘭代表歐洲、西方而戰的形象，也要不停地爭取美國及歐盟的援助，讓打不贏的戰爭繼續打下去。新納粹主義還可有政治野心，若在戰場上打敗俄軍，烏克蘭便是歐洲最大的軍事力量，外交與政治以至經濟方面，便可有廣大的活動空間，變成烏克蘭之失，澤連斯基與新納粹主義之勝利。

研究所所長 陳文鴻