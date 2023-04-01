兩岸國際

4歲男童出書 創世績
阿聯酋一名年僅4歲218天的男童阿勒姆海里（Saeed Rashed AlMheiri），因出版了一本兒童故事書，而打破健力士世界紀錄，成為世界上最年輕的出書男性。他的書講述了一隻大象與熊交朋友的故事，如今已經賣出超過一千本。
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