4歲男童出書 創世績

阿聯酋一名年僅4歲218天的男童阿勒姆海里（Saeed Rashed AlMheiri），因出版了一本兒童故事書，而打破健力士世界紀錄，成為世界上最年輕的出書男性。他的書講述了一隻大象與熊交朋友的故事，如今已經賣出超過一千本。