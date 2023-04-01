底座內部大損壞 福島核電站反應堆 耐震性恐減退

日本東京電力公司周四發布消息稱，311大地震中發生核災的福島第一核電站1號機組反應堆安全殼內，支撐反應堆壓力容器的圓柱狀底座內部，出現大範圍損壞，露出鋼筋。東電將根據得到的數據，重新評估反應堆底座的耐震性。

東電於周三遙控水下機器人，從底座開口處進入內部，在盡頭的內壁附近拍攝了半圈，發現該處的混凝土消失，並露出高度約1米的鋼筋。該底座直徑約6米、壁厚1.2米，支撐裝有核燃料的反應堆壓力容器。東電周四會調查剩餘的半圈，之後公布結果。估計底座內側可能一整圈都有損壞。

之前的調查已確認底座的外壁部分已消失，今次發現連內側也有大面積破損，這可能是核事故期間，熔化了的核燃料產生的熱量所造成。監管機構原子能規制委員會因為擔憂底座的耐震性，而要求東電作出今次調查，東電將會根據調查結果，檢討底座的耐震性能否保持。

針對福島第一核電站1號機組安全殼的調查，於去年2月啟動。此前的調查指出，水下機械人在1號機組反應堆安全殼內發現的堆積物結構複雜，部分出現崩落或空洞等情況，推斷可能核事故核燃料熔化所致。此外，調查亦發現壓力容器底座的混凝土損壞、鋼筋暴露在外的問題。

推進報廢作業 盼恢復經濟 另外，福島縣企業正探討參與第一核電站反應堆報廢作業。在中央政府、東電推動下，近兩年半與各承包商簽訂了總計約600份、費用超過8萬億日圓（約4,754億港元）的合同，希望透過參與未來20年以上的報廢作業，來恢復事故中受重創的當地經濟。本報綜合報道