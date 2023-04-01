美AGM183A高超音導彈 研發叫停

【本報綜合報道】美國空軍周三宣布，AGM183A空射快速反應武器的原型階段結束後，不會採購這款空對地高超音速導彈，意味該武器項目壽終正寢。美國海軍向兩間軍火商批出合約，各自設計及生產一款空射高超音速反艦巡航導彈，應對海上威脅。

AGM183A空射快速反應武器是美國空軍其中一款處於研發階段的高超音速武器，去年12月9日展開首次全面測試，軍方當時宣稱是一次「非常成功」的飛行，意味該武器項目向前邁進一步。惟在今年3月13日的第二次全面測試中，軍方承認只達成數個目標，形容測試結果「不成功」，同時透露該項目在測試過程面對一些困難。

根據美國空軍周三向國會眾議院軍事委員會一個小組委員會提交的書面證詞，軍方目前無意在AGM183A空射快速反應武器完成多兩次測試後，進入後續的採購階段；又稱餘下測試將收集重要數據，用於未來的高超音速武器項目。至於空軍餘下的高超音速武器項目高超音速攻擊巡航導彈，若研發進展順利，預料最快2027年服役。

美軍另批兩合約研高超音導彈 另外，美國海軍周一向雷神公司及洛歇馬丁公司批出合約，要求各自研發一款吸氣式反艦巡航導彈，兩份合約總值約1.16億美元（約9.05億港元）。軍方目標是爭取2026財政年度實現首次飛行測試，但服役時間由2028財政年度延至2029財政年度。