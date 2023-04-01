歐盟稱華對俄烏態度 影響關係走向

萊 恩

【本報綜合報道】歐盟委員會主席萊恩下周將與法國總統馬克龍訪問中國，她周四在比利時布魯塞爾發表演說，揚言中國對俄烏戰爭的態度，將決定中歐關係的走向，但歐盟不打算與中國脫鈎。中國駐歐盟使團團長傅聰則呼籲歐盟堅持戰略自主。

萊恩稱烏克蘭和平計劃需要符合烏方的條件，不應該把盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱歸入俄羅斯。她說：「在這一點上我們必須坦誠相待，中國如何繼續與（俄羅斯總統）普京發動的戰爭作出互動，將是歐中關係發展的決定性因素。」

萊恩承認過去幾年與北京的關係變得更疏遠和困難，指中國的「明確目標是以中國為中心，系統性改變國際秩序」，歐盟確保對華外交穩定和與中國的暢通溝通渠道至關重要，亦坦言歐盟不想切斷與中國在經濟、社會、政治和科學方面的聯繫。在貿易方面，她指歐盟尋求在透明、可預測性和互惠的基礎上，重新平衡雙方關係。

中方稱與俄不結盟不對抗 中國駐歐盟使團周四通報傅聰接受媒體專訪，表示歐洲有關國家在美國施壓下對向華出口半導體設備設限，違背市場經濟原則，違背自由貿易的立國之本，歐盟發展歐美關係不應該以損害中歐關係為代價。他指中國在烏克蘭危機的立場是勸和促談，指中方始終站在和平一邊、大多數國家一邊，當務之急是停火止戰、挽救生命。

傅聰強調中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方，不是軍事同盟，不受制於第三方；中歐關係是多維度，不能僅從烏克蘭危機視角看待，將兩者綑綁有政治意圖。