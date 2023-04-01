記者在俄涉諜 《華爾街日報》促美逐俄使

【本報綜合報道】涉嫌在俄羅斯從事間諜活動的美國《華爾街日報》駐莫斯科分社記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich），周四在俄方委派的律師陪同下在法院提堂，他否認控罪，被還押至5月29日。《華爾街日報》強烈否認指控，要求立即釋放當事人，更呼籲拜登政府最低限度驅逐俄羅斯駐美大使及境內所有俄羅斯記者。

布林肯強烈譴責克宮恐嚇 俄羅斯聯邦安全局表示，格爾什科維奇涉嫌根據指示從事有利美國政府的間諜活動，搜集俄羅斯軍工企業情報，他在葉卡捷琳堡搜集情報時被捕。

白宮指國務院已經與俄羅斯政府保持聯繫，並正在與《華爾街日報》就此案件進行溝通。白宮發言人巴埃爾稱，俄羅斯政府把美國公民作為目標不可接受。國務卿布林肯稱，美方以最強烈的措詞譴責克里姆林宮繼續企圖恐嚇、壓制和懲罰記者以及民間社會的聲音。

白宮國家安全委員會發言人柯比說，總統拜登已經聽取事件簡報，重申國務院此前敦促美國公民避免赴俄或立即離開當地，又指美方對仍然在俄的美國人深表擔憂。

《華爾街日報》指假如聯邦安全局確信在俄羅斯工作多年的格爾什科維奇是間諜，一早已經驅逐他出境；又提到事主被捕前發表報道，提及俄羅斯經濟衰退，質疑俄方不想外界得知真相。該報要求拜登政府考慮從外交及政治層面升級行動作為回應，指其首要職責是保護國民，「太多政府認為拘捕及囚禁美國人不會受到懲處」。