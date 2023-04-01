土耳其國會 全票同意芬蘭入北約

兌諾打擊被指涉恐團體 撤武器禁運 土耳其國會周四在全體議員一致投票贊成下，正式同意芬蘭加入北約的法案，清除該個北歐國家成為美歐軍事聯盟成員國的最後一道障礙。惟去年夏天與芬蘭一起申請加入北約的瑞典，因分別與土耳其及匈牙利交惡而未獲批准。

俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭後，芬蘭及瑞典同年5月18日向北約遞交加入申請。土耳其總統埃爾多安早前表示，芬蘭政府採取具體措施，兌現承諾打擊被土耳其視為恐怖分子的團體，並解除對土耳其的武器禁運，因而獲其支持。繼周一獲匈牙利國會認可後，芬蘭加入北約的申請周四獲得土耳其國會276名議員支持。

芬蘭東部與俄羅斯西北部接壤，兩國邊境長達1,340公里，不論在地理及政治層面而言都對北約很重要；隨着芬蘭成為北約第31個成員國，意味波羅的海幾乎變成「北約的海」，區內國家餘下瑞典尚未獲得目前全體30個北約成員國一致支持加入。北約秘書長斯托爾滕貝格在社交網形容，芬蘭的加入令北約家庭更強大、更安全。

與土匈交惡 瑞典遇阻 相比芬蘭加入北約的進程，瑞典明顯遇上更大的阻力。土耳其視庫爾德族武裝組織為恐怖組織及安全威脅，批評瑞典對它們太仁慈。兩國關係最近進一步惡化，極右分子在瑞典首都斯德哥爾摩的土耳其大使館外公然焚燒回教《可蘭經》。瑞典政府其後修憲通過更嚴厲的反恐法律，並樂觀表示有望在7月北約峰會前獲准加入。

匈牙利政府批評瑞典部分政客，對該國民主發展發表嘲弄性質的言論；又不滿意瑞典政府在凍結給予匈牙利的歐盟資金一事，扮演積極的角色。芬蘭總統尼尼斯特表示期待瑞典盡快加入北約，斯托爾滕貝格稱各成員國批准瑞典加入符合各方利益。本報綜合報道