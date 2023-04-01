AI合成特朗普被捕照 不少網民信以為真

【本報綜合報道】美國前總統特朗普上月中預告自己被捕後，網上突然出現多張由人工智能（AI）合成、非常逼真的照片，顯示他被多名警員圍捕，令不少網民誤以為真。

特朗普上月18日預告同月21日被捕，呼籲支持者示威「奪回國家」。惟踏入預告之日，有關預言最終成空，當天只有少數特朗普支持者響應號召，在紐約現身示威並與反對者對罵，場面相對較為和平。惟網上出現多張特朗普被捕的合成照片，顯示他被多名警員制服時掙扎及叫喊，也有合成照片顯示他在大街奔跑逃避警員追捕。

外界擔心日後難辨消息真偽 雖然大部分網民一眼看出這些並非真實照片，亦知道特朗普當時未被捕，但仍然有不少人起初瀏覽時「中伏」。這批「特朗普被捕」合成照片亦令外界關注人工智能發展方面的道德規範，擔心隨着科技日趨成熟，普通民眾將更難辨別照片的真假；別有用心的人士更可能以此「借題發揮」，故意在網絡世界散播失實及虛假訊息。

英國傳媒引述人工智能專家指，只要仔細觀察就能夠發現「特朗普被捕」合成照片的破綻，例如照片中的特朗普手臂太短、頭部很明顯是疊加而成，反映當前的人工智能技術並非擅長於描繪部分人體部位，也不準確捕捉相中人的眼睛及視線方向。