艷星﹕特朗普婚後一年出軌 床上「兩分鐘完事」

【本報綜合報道】美國前總統特朗普從政前後的私生活一直受關注，「掩口費」風波女主角、成人電影女星斯蒂芬妮曾經在訪問聲稱，對方與現任太太梅拉妮亞結婚僅一年便與她出軌，當被問及床事詳情時更反問，「兩分鐘可以有多少細節呢？」

44歲的斯蒂芬妮來自路易斯安那州巴吞魯日，從事成人電影拍攝超過20年。她2018年接受訪問大談與特朗普的關係，表示2006年在加州與內華達州交界的塔霍湖一場高爾夫球賽與男方邂逅，並獲得邀請在酒店套房共進晚餐；又稱對方曾經詢問是否有意現身其真人騷電視節目《飛黃騰達》，並形容她很特別及「令我想起我的女兒」。對於二人的性行為，斯蒂芬妮形容是正常，沒有被對方強迫或感到危險。

斯蒂芬妮提到，翌年在特朗普要求下再與對方見面，地點是加州洛杉磯比華利山酒店，討論她現身《飛黃騰達》一事。當特朗普提出再發生性行為時，斯蒂芬妮拒絕，結果一個月後收到他的來電，稱無法安排她出席該真人騷節目。

收百萬掩口費後 告對方誹謗 2011年斯蒂芬妮同意接受雜誌訪問談及與特朗普的關係後，聲稱與初生女兒在內華達州拉斯維加斯一個停車場遇上一名不明男子，對方要求「放過特朗普」，又稱「這是一名漂亮的小女孩，若她的母親出事就很可惜」，最終該訪問2018年全面刊登。2016年10月28日，斯蒂芬妮與特朗普代表律師科恩簽署保密協議，她承諾收取13萬美元（約101.4萬港元）後不公開與男方的關係；特朗普從來沒有在協議簽名。

惟男女主角的瓜葛並未就此完結，斯蒂芬妮2018年入稟控告特朗普誹謗，指對方誣衊她發布當年恐嚇者畫像是騙局。惟法官以被告言論受保護為由，裁定不是誹謗。