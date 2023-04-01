倘定罪 無礙參選總統

【本報綜合報道】美國前總統特朗普被大陪審團起訴後，外界關注對他競逐共和黨明年總統選舉提名、爭取再度入主白宮的影響。當地傳媒指出，就算法官最終裁定特朗普有罪，其參選資格也不會被取消，美國憲法並無要求總統候選人沒有案底。

加州大學洛杉磯分校法學院教授哈森（Richard Hasen）表示，根據美國憲法，總統候選人只需要符合以下3個條件，分別是出生時是美國公民、至少年滿35歲，以及在美國居住至少14年，所以不論特朗普遭起訴或定罪，都無阻他繼續競選總統。

特朗普2017年至2021年在任期間兩度遭國會眾議院彈劾，第一次是2019年，控罪是濫用權力及妨礙國會，涉及尋求外國干預2020年總統選舉協助連任；第二次是2021年，控罪是煽動叛亂，涉及同年發生的國會山莊暴亂。兩次都被參議院認定無罪。

美國歷史上只有極少數被起訴人士競選總統的例子，但他們都失敗而回。其中一人是參加2016年共和黨初選的前德州州長佩里（Rick Perry），他被起訴濫用權力，控罪在其退選後撤銷；1920年總統選舉有囚犯參加，他被裁定從事間諜活動罪成。

或一上任即遭罷免 就算特朗普短時間內被判入獄，只限制展開競選活動的能力，並不會成為無法勝選的因素。若出現關押獄中並當選的情況，特朗普可以訴諸聯邦法院要求從州地方監獄獲釋，但可能一上任就根據美國憲法第25修正案、即無法履行總統職責被罷免。