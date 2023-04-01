民主黨憂訴訟有助對手選情

德桑蒂斯

【本報綜合報道】美國前總統特朗普被大陪審團起訴震驚國內政壇，大批共和黨人立即抱不平，批評這是有政治動機、濫用職權、干預明年總統選舉；民主黨人卻憂喜參半，他們擔心激起民意反彈，成為特朗普競選助燃劑，凝聚一些共和黨選民。

共和黨斥政治訴訟 特朗普親信之一的國會眾議院議長麥卡錫表示，紐約曼哈頓地區檢察官布拉格「企圖干預總統選舉，對國家造成了不可挽回的損害」。他又指控對方調查特朗普，但同時「經常釋放暴力犯罪分子恐嚇公眾」，揚言眾議院將追究其濫用職權。已經與特朗普割席的前副總統彭斯形容，大陪審團的起訴令人憤慨，表示這份起訴書只不過是一場政治訴訟，又認為起訴特朗普對國家造成傷害，只會進一步分裂美國人。

佛州州長拒助引渡 被視為特朗普在黨內最大對手、尚未宣布參選總統的佛羅里達州州長德桑蒂斯，形容起訴對方屬於「非美國」的行為，「為推動政治議程而把法律制度武器化」。特朗普目前定居佛羅里達州海湖莊園，德桑蒂斯已經表明該州不會協助引渡請求，又提到布拉格競選曼哈頓地區檢察官期間，獲得國際著名投資者索羅斯的財政支持。

民主黨普遍歡迎起訴特朗普，但美國傳媒指該黨部分人士擔心，「掩口費」並非特朗普犯下最嚴重的過錯，一旦最終未能夠定罪，可能引來民意反彈。

前眾議院議長佩洛西表示沒有人可以凌駕在法律之上，每人都有接受公正審訊並證明清白的權利，「希望前總統將平靜地尊重這個授予該權利的制度」。參議院民主黨領袖舒默呼籲正反雙方人士尊重法律程序，重申案件不應該受到外部政治影響、脅迫、干預。

霍士新聞保守派主持人卡爾森（Tucker Carlson）稱，起訴一事證明「這不是交出AR15（步槍）的最佳時機」，「法治今晚看似暫停，不只是對特朗普，也是對任何將考慮投票給他的人。」他周四其中一位節目嘉賓預測，美國未來數年出現混亂。

麥卡錫