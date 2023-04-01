涉違法向艷星付掩口費 特朗普被刑事檢控 美前總統首例

傳面臨逾30項商業欺詐控罪 美國前總統特朗普涉嫌在2016年大選前，向成人電影女星支付「掩口費」。紐約曼哈頓大陪審團周四決定起訴他，成為美國首位面臨刑事指控的前總統；有消息指涉及超過30項商業欺詐控罪，預料最快下周二投案出庭應訊。特朗普重申自己完全無辜，起訴是政治迫害及公然干預選舉，更揚言要擊敗總統拜登。

特朗普已經宣布競逐共和黨提名資格，參與明年總統選舉謀求再次入主白宮。起訴書未有對外公開，目前不清楚涉及多少項具體的刑事指控。曼哈頓地區檢察官辦公室於特朗普2017年至2021年在任期間展開調查，涉及他的代表律師科恩（Michael Cohen）2016年10月28日，向斯蒂芬妮（Stephanie Clifford）支付13萬美元（約101.4萬港元），換取對方不公開與特朗普的婚外情關係；特朗普否認這段關係。

倘違反競選資金法 最高囚4年 美國傳媒報道，「掩口費」本身並不違法，但科恩作證時表示在特朗普的指示下秘密付款，後來特朗普集團以「法律」費用的名義給他報銷，檢察官指以「法律顧問聘用費」名目支付有關款項是違反聯邦競選資金法。根據紐約州法律，偽造商業紀錄通常只是輕罪，如果犯下該輕罪時是為了干犯或隱瞞另一項罪行，例如本案涉及的聯邦競選資金法，案件性質就上升到重罪級別，刑罰介乎入獄一年至4年監禁。

揚言擊敗曼哈頓檢察官及拜登 特朗普隨即發表聲明回應，形容起訴是「歷史上最高程度的政治迫害和選舉干預」，指摘「激進左翼民主黨」早在其宣誓就任總統前就一直獵巫，旨在摧毀「讓美國再次偉大」運動。他又稱，相信今次獵巫將對拜登產生巨大的反效果，更揚言將首先擊敗調查本案的曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg），之後便輪到拜登，「我們會把每一個狡猾的民主黨人都趕落台，這樣我們就能夠讓美國再次偉大！」

接近特朗普的人士透露，部分特朗普顧問此前仍然認為，距離大陪審團採取行動至少還有數周時間，甚至可能最終沒有發生任何事情。特朗普在佛羅里達州海湖莊園得知自己被起訴後感到憤怒，主要關心此事產生的政治影響而非法律後果。他又看似表現出自信及冷靜，周四晚上在海湖莊園會所與太太梅拉妮亞及外父外母共進晚餐。

20支持者上街 前員工低調慶祝 特朗普之前已經預告自己被捕，更呼籲支持者上街「奪回國家」。他被起訴的消息傳出後，大約20名支持者周四晚上在海湖莊園外聚集，其中一人聲言「為美國而戰」，也有人相信起訴一事與特朗普再度參選總統有關，但認為事情到頭來為民主黨帶來反效果。惟一大批特朗普集團前員工透過短訊，低調地慶祝事件的最新發展。本報綜合報道