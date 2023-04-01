稱實習時被老闆性侵懷孕 女學生爆料 校方調查

【本報綜合報道】湖南衡陽師範學院一名女學生周四在社交網爆料稱，去年被實習公司老闆性侵後懷孕，對方事後多次逼她墮胎，還承諾給予8萬元人民幣（約9.3萬港元）補償。學校同日表示介入調查，之後會有官方通報。

公安已就事件立案

女事主就讀衡陽師範學院外國語學院商務英語專業，於2021年6月通過學校推薦進入校企合作企業廣東省東莞市一間包裝材料公司實習，任職該公司的總經理助理，公司老闆文××是學校客席教授。去年11月12日，她與文××參加×機構舉辦的活動，晚上活動結束後，被文××拉去開房並性侵。同年12月，女事主到醫院檢查證實懷孕，她於是找文××，對方同月9日以商量為由約她開房，卻再次與她發生性關係。