酒後殺人囚13年半 台男上訴遭駁回

【本報綜合報道】台灣屏東縣一名賴姓男子去年3月酒後爭吵，殺死初次見面的楊姓男子，友人勸自首投案，他稱「先回去睡覺，睡醒了再說」。案件一審判囚12年，二審指被告拒絕勸說自首毫無悔意，加重至囚13年半，最高法院近日駁回上訴。

案發後潛逃拒自首 當地傳媒周四報道，一審屏東法院認為，楊男遭殺害時尚值壯年，只因賴男一時之憤，導致楊男父親承受白髮人送黑髮人之苦；又考慮賴男行兇後滅證逃離，且並未向楊男家屬道歉與賠償，遂作出上述判決。控辯雙方上訴，高雄高分院二審認為原審量刑過輕，未考慮死者家屬失去家中經濟支柱的困境，且被告事後拒絕自首逃離，蔑視他人性命，遂加重刑罰。最高法院認為二審量刑妥適，駁回賴男上訴定讞。

賴男案發當天到友人住處喝酒，期間與楊男見面並敬酒，卻因被抱怨態度不佳而起口角。楊男外出返回後兩人再度發生爭執，賴男以摺疊刀猛刺他胸口，行兇後更拜託另一名友人開車載他離開，又指示友人抹走兇器上的血漬並棄置在高雄市山區。