母疑逼捱凍捱餓施虐 5歲兒子須截雙腳

年初揭腦出血腳趾發黑 父報警 內媒昨日報道，江蘇省南通市一名女子懷疑虐待5歲的親生幼子，導致兒子雙足壞疽，於上月進行截肢手術。當地婦聯表示去年曾介入事件，當時該女子承諾不再欺負孩子，目前她已被警方控制並於昨日批准逮捕。

江蘇平潮鎮政府曾交涉 受害男童小宣的父親門姓男子表示，小宣曾於1月告訴自己，指「媽媽叫他站在凍水裏，然後在外面凍」，又稱媽媽對他不好，吃東西也不給他吃。小宣的一份診斷證明顯示，他因雙足壞疽，已在上月1日進行雙側小腿截斷手術，未來只能透過佩戴義肢或輪椅行動。門男表示，小宣的媽媽於1月2日突然來電指小宣生病了，當時為小宣進行頭部掃描時發現竟然有輕微腦出血，而且第一節腳趾更已發黑，當時就懷疑孩子被其母親虐待並隨即報警。

南通市通州區平潮鎮政府宣傳部門工作人員表示，去年小宣的學校就發現他身上有可疑的傷口，當時鎮上的婦聯和村內多部門都聯合去和小宣母親交涉，她亦曾保證不會再欺負孩子。工作人員補充，公安機關曾帶小宣母親進行精神方面的鑑定，並判斷她擁有完全民事行為能力。

男童已交回親父照顧 平潮鎮政府政法委有關工作人員表示，鎮政府第一時間介入事件，對小宣實行托底救助，同時專門成立基金會，以保障孩子後續的治療、生活、學習，包括以後每兩年的義肢更換，亦會一直保障到18歲。他補充指，小宣目前已回到平潮鎮由門男照顧。本報綜合報道