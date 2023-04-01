外國人入境旅遊 即日復辦

國家文化和旅遊部昨日印發通知，宣布即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營外國人入境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務，同時提升入境旅遊服務質量。指出相關人員要指導本地旅行社與境外旅行社做好線路設計和產品對接，落實好各項防疫要求，旅行社要嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範。（綜合報道）