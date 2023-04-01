兩岸國際

中行前董事長 涉違紀受查

劉連舸 劉連舸
劉連舸
中紀委昨日通報，中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。現年61歲的劉連舸是吉林永吉人，早年在中國人民銀行工作，2018年6月起進入中國銀行，今年2月被免去該行黨委書記職務，上周再辭任董事長。（綜合報道）
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