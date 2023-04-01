溫州學區爛屋 叫價307萬惹議

【本報綜合報道】浙江省溫州市近日有房產經紀發布一則學區房產的資訊，該處房產無屋頂無房間，只剩半截磚牆和幾個鐵架。雖然該處房產十分破爛，但該地段有溫州市實驗中學總校明年的上學名額，房產標價270萬元人民幣（約307萬港元）。

內地傳媒周四報道，該處房產位於市區百里東路附近的卷索巷，遠看根本沒有房屋結構，只隱約看到兩層高的生銹鐵架。現場僅剩一間廁所，其餘牆面和地板都被拆毀。知情人士表示，朱姓屋主近日與鄰居有糾紛，隨後在未辦妥原拆原建的手續下，以「小範圍修繕」的名義拆房，最後在幾乎完工之際被有關部門介入責令停工。