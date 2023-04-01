廣東女子染H3N8禽流 未發現人傳人

【本報綜合報道】廣東省中山市近日報告一宗女子感染H3N8禽流感病例，省疾病預防控制中心副主任李艷周四稱，目前發現的病例屬偶發個案，發病前均有活禽暴露史，密切接觸者和共同暴露者健康監測均未發現新增病例，提示現階段該病毒傳播風險低。

李艷認為，此次涉及的病毒以往多在禽類、狗和海豹等動物被驗出，全球範圍內都較少發現人類感染。廣東省疾控中心調查和研判認為，雖然未發現人傳人，但不能掉以輕心。

人類感染禽流感病例主要感染來源是接觸染毒的活禽、病死禽或去過受污染的活禽銷售市場，李艷強調公眾在日常生活最好不要購買病死禽，盡可能不購買活禽，建議直接購買集中宰殺處理好的生鮮或冰鮮禽；也不購買來源不明的禽鳥類產品，不要光顧違規售賣活禽的流動攤檔，更不要把購買的活禽與原有家禽混養。

台雞隻染H5N1 撲殺家禽消毒 在對岸台灣，新竹縣動物保護防疫所接獲通報，一處養禽場發生蛋雞隻不明原因死亡，需要派員調查和採集樣本檢測。經農業委員會家畜衞生試驗所檢驗，確診蛋雞感染H5N1，為該縣2016年以來首次發生高病原性禽流感案例。動保所昨日撲殺313隻家禽，全面消毒及實施移動管制，初步懷疑可能是自疫區縣市引進感染雞隻導致。

動保所召開新竹縣跨局處緊急應變會議，由環保局、衞生局協助全面消毒、人員感染控制，也全數銷毀雞蛋，家禽屍體依規定消毒及送往化製場處理，後續將規定評價補償金額，並一周內完成方圓3公里內養禽場疫情調查及全縣養禽場消毒防疫。