美官員倡與京設冷戰期熱線

蔡英文過境掀責難 被指關係缺護欄 台灣總統蔡英文過境美國引起中國大陸強烈不滿，美國國務院周四表示有就此事與北京對話。白宮印太事務協調官坎貝爾認為，在美中關係設立護欄和建立基礎的努力尚未成功，有需要建立冷戰時代的聯絡熱線及危機處理機制。

美國國務院亞太事務助理國務卿康達再次呼籲中國大陸，不要對蔡英文過境反應過度，他相信兩國進行頻繁、明確、坦誠的對話，有助緩和北京的反應。

坎貝爾盼中美元首再次通話 康達強調，蔡英文過境符合美台非官方關係，也符合美方的一個中國政策；蔡英文是過境而非訪問美國，北京試圖片面改變現狀，不會迫使美國政府改變長期以來為台灣總統過境提供便利的做法。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，沒有看到北京的具體行動。

中國駐紐約副總領事錢進重申，中美互動不可避免，呼籲不要在台灣海峽製造麻煩，美方不應該繼續之前的錯誤做法，亦應該停止使用台灣遏制中國大陸的行動。

北京反對蔡英文以任何理由過境美國，反對美國政府及官方以任何形式與其接觸。蔡英文周四在紐約進行第二天行程，出席美國哈德遜研究所領取「全球領導力獎」。

坎貝爾周四指美國政府向北京清楚表明，準備好讓兩國元首再次通電話，美方希望保持溝通渠道開放。他指中美軍隊互相在鄰近地區活動，建立信任、危機溝通和熱線機制是負責任的一步，但中方抗拒與美方討論此事；又指美國處於與中國競爭的新階段，未來數月決定是否可以與中方重建有效、可預測及具建設性的外交關係。

王毅晤美官員 重申對台立場 另一方面，中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨日在北京會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）。王毅指當前中美關係面臨諸多困難和挑戰，又重申對台立場，美方必須言而有信，以實際行動維護雙方關係政治基礎。歐倫斯說，委員會致力促進雙方交流和人員往來，繼續為增進美中相互了解發揮積極作用。本報綜合報道