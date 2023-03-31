美參院通過 廢對伊拉克開戰授權

法案以66票贊成、30票反對獲得通過，按照美國憲法規定，國會擁有發動戰爭權，總統作為三軍統帥有指揮戰爭權。1991年的授權允許美國參與波斯灣戰爭，2002年的授權允許美國攻打伊拉克，推翻薩達姆政府。

除了前總統小布殊按照該授權發動入侵伊拉克的戰爭，奧巴馬也曾經引用該授權發動空襲回教極端組織「伊斯蘭國」的軍事行動；前總統特朗普也引用該授權，在伊拉克擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼。

在廢除戰爭授權上，投票支持的議員認為，將可限制總統發動不必要的軍事行動，同時也加強與伊拉克戰略夥伴關係。反對的議員認為，美國在中東地區仍然面臨威脅，廢除授權將限制美國在中東的行動。眾議院接下來將表決是否通過廢除授權的法案，眾議院議長、共和黨人麥卡錫表示，儘管他此前反對廢除授權，但現在「有可能」支持廢除它。