性別薪酬差距 澳洲企業須披露

涵蓋逾百人公司 料需26年實現 為了推動消除男女在職場人工差距，澳洲昨天通過一項法案，要求擁有100名或超過100名員工公司從明年初開始公布性別薪酬差距，藉此增加透明度及改善職場條件。惟女性事務部部長加拉格爾（Katy Gallagher）估計，當地仍需26年時間才能夠縮小不同性別薪金差距。

上月數據 兩性差距13.3% 根據澳洲聯邦政府工作場所性別平等機構（WGEA）上月數據，全國今年性別人工差距是13.3%，較去年14.1%下降之餘，也創2014年以來新低，呈現不斷收窄趨勢。該項由工黨提出議案早前已通過參議院，至昨天再在眾議院成功闖關。

在法案通過前，WGEA早已收集公司性別薪酬資料，卻無權對外公布相關資料，至昨天終於迎來改變。WGEA負責人伍爾德里奇（Mary Wooldridge）解釋，僱員此後可以更加了解僱主有否盡力收窄性別薪酬，求職者亦可以得悉未來僱主有否確保旗下員工得到平等回報，同時給予一些行動遲緩企業東主一個改善機會。

加拉格爾形容，法案是實現女性經濟平等關鍵一步。她指由工黨總理阿爾巴內塞領導政府，執政時間只有大約10個月左右，已在多個領域取得進展，包括提供更便宜託兒服務，以及有薪育兒假增至26周等。對於何時能夠解決性別薪金差距問題，她重申「現屆政府不會讓她們再等另一個25年」。

英國歐盟 已有類似法例 然而，悉尼大學性別、工作及勞資關係教授庫珀（Rae Cooper）受訪時指出，政府提高性別薪酬差距透明度並非尋求平等薪金唯一方法，不能止步於公布不同性別人工距離。她形容上述法案獲得通過無疑是一種進步，仍需採取行動才有真正所為。

除了澳洲，英國2017年亦強制要求所有擁有超過250名員工公司報告男女職員人工差距，歐盟亦於2021年實施類似法例。本報綜合報道