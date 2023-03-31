美來年撥逾53億 支援各地民主

【本報綜合報道】美國主辦的第二屆民主峰會周三開幕，美國總統拜登承諾來年投入6.9億美元（約53.82億港元）支持世界各地的民主項目，包括打擊腐敗、支援自由及公正選舉、全球獨立媒體等。

今次峰會以視像形式舉行，合共邀請120個國家及地區、其他公民社會團體和科技公司參加。拜登指出正在力挽狂瀾，世界處於歷史的轉折點，今天作出的決定肯定影響未來幾十年世界進程，希望利用峰會促進用科技推進民主治理的討論，同時確保這類技術不會破壞民主治理。

烏克蘭總統澤連斯基發言稱，應該擺脫對惡勢力妥協，就能夠為自由帶來些甚麼的幻想，民主的敵人不應該獲勝。美國、澳洲、加拿大、哥斯達黎加、丹麥、法國、新西蘭、挪威、瑞典、瑞士與英國簽署聯合聲明，同意深化國際合作，打擊商業間諜軟件的濫用與擴散。

華斥美褻瀆民主精神 針對民主峰會，中國外交部批評美國無視自身諸多弊端，打着所謂「民主」旗號再次舉辦所謂民主峰會，公然以意識形態劃線，在世界上製造分裂，褻瀆和踐踏民主精神，進一步暴露美國「假民主、真霸權」的本質。