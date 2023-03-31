俄僱傭兵領袖稱與烏軍俱重創

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津周三表示，巴赫木特之戰幾乎摧毀烏克蘭軍隊，但承認旗下部隊受到重創。他預測瓦格納取勝將是一個轉捩點及歷史性事件，可以確保俄羅斯取得戰爭勝利，強調瓦格納為國家犧牲是值得。

普里高津表示，巴赫木特戰鬥是整個衝突的全面交戰，瓦格納部隊與烏克蘭武裝部隊，以及安插在後者中間的外國部隊交戰。他預料棋盤上將只剩下俄軍，其他棋子均會清除，即使瓦格納在巴赫木特「絞肉機」被摧毀，烏克蘭軍隊亦同歸於盡，這意味瓦格納完成自身歷史使命。美國參謀長聯席會議主席米利判斷，目前約6,000瓦格納僱傭兵在巴赫木特作戰，可能還有另外2萬到3萬名新兵，大部分來自監獄。

烏指急需現代多用途戰機 烏克蘭空軍發言人伊納特表示，從國際夥伴獲得的米格29戰機只能夠部分加強防禦能力，目前急需現代多用途戰機，戰爭勝敗取決於戰機雷達及機載武器，包括制導空對空導彈、巡航導彈、炸彈。波蘭、斯洛伐克承諾分別捐出20架及13架米格29戰機，伊納特稱這一定程度上增強烏克蘭空軍實力，但無配備新型雷達及現代導彈。