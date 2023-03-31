俄拘美記者指涉諜 面臨囚20年

聯邦安全局指疑犯是美國公民格爾什科維奇（Evan Gershkovich），1991年出生，負責報道俄羅斯、烏克蘭及其他前蘇聯國家新聞。當局證實他取得俄羅斯外交部的記者資格認證，並涉嫌根據指示從事有利美國政府的間諜活動，搜集俄羅斯軍工企業情報。格爾什科維奇此前先後在法新社、《莫斯科時報》、《紐約時報》任職。

克宮稱無權建議中烏接觸

另一方面，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，俄方高度讚揚中國在烏克蘭問題上的平衡立場，但是無權建議中方領導人應否與烏克蘭總統澤連斯基接觸。澤連斯基周二在訪問說，願意在烏克蘭會見中國領導人；中國外交部發言人毛寧翌日回應表示，在烏克蘭問題上，中國與包括烏克蘭在內的有關各方都保持着溝通。