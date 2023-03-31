全球增可用核彈頭 俄國居首

非政府組織報告 上升趨勢恐難停 非政府組織挪威人民援助周三發布最新報告，指截至今年初全球9個核武國合共擁有12,512枚核彈頭，雖然數字較前一年減少193枚，但可以使用的核彈頭不跌反升，理由是俄羅斯、中國、印度、北韓、巴基斯坦各自擴充核武庫。

挪威人民援助在《禁止核武監測2022》報告提到，在全球核武國擁有的核彈頭中，有2,936枚處於退役狀態並等待拆除，餘下9,576枚處於隨時使用的狀態，它們的毀滅性力量，等同135,043枚美國在二次大戰向日本廣島市投放的原子彈。報告指整體核彈頭數量減少的主要原因，是俄羅斯及美國每年繼續拆除小量退役的核彈頭。

美國數字隨其後 報告續指，俄羅斯擁有5,889枚核彈頭，當中可以使用的佔4,489枚，兩組數字都是全球核武國之冠。美國現有5,244枚核彈頭，其中3,708枚隨時使用。餘下7個核武國都沒有核彈頭退役等待拆除，全數處於可以使用的狀態，它們依次是中國410枚、法國290枚、英國225枚、巴基斯坦170枚、印度164枚、以色列90枚、北韓30枚。

今年初全球可以使用的核彈頭比去年9,440枚增加136枚，《禁止核武監測2022》形容，全球去年對核戰的恐懼是冷戰以來新高，報告編輯奧斯登（Grethe Ostern）表示，可以使用的核彈頭數量上升令人憂心，而且是2017年開始持續的趨勢；如果這類核彈頭的增加趨勢不停下來，全球核彈頭總數很快將自冷戰後首度再次增加。

華促美先核裁軍 報告提到各核武國的最新狀態，指美國正在升級或更換所有核彈頭及投射系統；俄羅斯核武系統現代化計劃處於末期階段，去年首度試射最新型RS28薩爾馬特洲際彈道導彈。報告預測中國核武庫未來10年會大幅增加，但仍然明顯不及俄羅斯或美國。至於北韓，該國集中研發新型短程固體燃料導彈，目標是實現區域核作戰策略。

中國外交部發言人毛寧昨日回應時稱還未看到這份報告，但強調作為原則，中國奉行不首先使用核武器政策，一向主張全面禁止和徹底消除核武器，積極參與軍控對話與交流；又聲稱美國作為擁有最強大核武庫的國家，應該首先履行核裁軍義務。本報綜合報道