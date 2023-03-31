米利：美與中俄開戰 可避免

米利

【本報綜合報道】美國與中國及俄羅斯的關係近期同時惡化，美國參謀長聯席會議主席米利周三聲言，美國必須成為全球最強大的國家，才能夠繼續維持與中國及俄羅斯的和平，但認為美方與中俄任何一方的戰爭既非不可避免，也不是迫在眉睫。

米利就美國國防部2024年預算申請出席國會眾議院軍事委員會聽證會，表示美國首次面對兩個核大國，中國及俄羅斯都有威脅美國國家安全的手段，承認美國同時與中俄開戰十分困難，美軍維持高度戰備狀態及現代化可以阻止侵略。他指新一年度8,420億美元（約6.56萬億港元）預算申請，可以確保美軍仍然是世上最具殺傷力及能力的軍隊，強調備戰非常昂貴，但打一場戰爭是最昂貴，備戰可以阻止戰爭。

倡加緊西太平洋部署 米利在前一天出席參議院軍事委員會聽證會，指出美軍應該加緊在西太平洋部署，未來5年將決定中美關係的未來。他描述中國為頭號長期地緣戰略安全挑戰，努力10年內成為亞洲區域霸權，本世紀中葉超越美國整體軍力；又相信美國在太平洋地區有多個由參議院批准的雙邊防禦條約，當台灣海峽爆發衝突，美國盟友會挺身而出。