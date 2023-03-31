美至少4架F35A進駐沖繩

【本報綜合報道】日本沖繩縣嘉手納空軍基地是美軍在西太平洋戰略要地，上址分階段淘汰F15C/D戰機，一批F35A隱形戰機周二從阿拉斯加州進駐當地，確保維持空中作戰力量。

針對台海朝鮮半島危機 在台灣海峽局勢持續緊張、朝鮮半島核危機加劇的背景下，美國在嘉手納空軍基地的部署備受關注。

根據美國空軍周二發放的照片，至少4架第355戰機中隊的F35A隱形戰機從阿拉斯加州艾爾森空軍基地飛抵嘉手納空軍基地，它們將與基地其他戰機部隊合作，確保美方在區內的戰機能力持續保持穩定狀態。美國空軍表示，這款先進戰機確保派駐嘉手納空軍基地的第18聯隊，準備好投射致命及可靠的空中力量。

除了F35A隱形戰機外，美國空軍此前分別從阿拉斯加州埃爾門多夫理查森聯合基地及德國斯潘達勒姆空軍基地，調派F22隱形戰機及F16C/D戰機到嘉手納空軍基地。

隨着新部隊接手駐防，目前部署上址的戰機及相關飛行員，未來數周將返回原來的基地。軍方強調，對位於印太地區的軍事力量現代化，仍然是國防部的優先事項。