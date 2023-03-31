李強：亞洲要更大發展 不能生亂

【本報綜合報道】中國國務院總理李強昨日在海南省出席博鰲亞洲論壇開幕禮時致詞，指亞洲和世界在歷史演變的十字路口，應共建人類命運共同體；又指世界形勢愈動盪不安，愈要倍加珍惜得之不易寶貴財富，堅決守住來之不易的和平。

反對單邊制裁長臂管轄 李強表示，當今世界不確定、不穩定與難預料成為常態，過去幾十年間亞洲取得世界矚目的發展成就，離不開亞洲總體和平穩定的大環境，未來亞洲要實現更大發展，絕不能生亂否則自斷前程。他指亞洲為世界經濟的壓艙石、動力源，共同生活在地球村，地球村的命運緊密連在一起；要堅持共商治理觀，尊重各國發展道路，反對意識形態對抗，要堅持全球安全倡議，反對單邊制裁、長臂管轄、選邊站隊、集團對抗和新冷戰，堅決以和平方式解決國家分歧和爭端，共同維護世界和平安寧。

李強又指中國經濟韌性強、潛力大，今年3月的經濟情況比1月、2月更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標不斷向好，當前中國經濟增長的動能和態勢強勁。