轉抵武漢 馬英九晤國台辦主任 強調九二共識重要

【本報綜合報道】正在中國大陸訪問的台灣前總統馬英九，昨天傍晚在下榻的湖北省武漢東湖賓館與中國大陸國台辦主任宋濤會面。馬英九在會上強調1992年兩岸達成「原汁原味」的「九二共識」，兩岸在此基礎上簽署23個協議，到兩岸事務首長會面、再到兩岸領導人會面，雙方共同建立一項和平處理艱難問題的歷史典範。

馬英九指兩岸因「九二共識」才能夠擱置爭議，共創雙贏、共同追求和平發展。他直言兩岸存在歷史遺留的錯綜複雜關係，也有交流往來衍生的問題，解決這些事情無法一蹴可及，需要雙方在交流協商過程面對現實、累積成果、培養互信；又稱很遺憾這些年來，兩岸因政治與新冠疫情因素，各項交流中斷，兩岸人民敵意上升。

參觀辛亥革命博物院 宋濤稱「歡迎馬英九先生回鄉」，指對方素有民族情懷和振興中華的信念，為兩岸關係發展作出重要的貢獻；又稱兩岸中國人不管走多遠都不忘鄉愁，盼着葉落歸根，「不論分離多久，我們都終將團圓，攜手打拚」。他說：「我們是一家人，誰也不能把我們分開，要和平，要發展，要交流，要合作，是兩岸同胞共同的心聲。」馬英九昨天早上在武漢市參觀辛亥革命博物院，之後轉往武漢市檔案館參觀新冠疫情主題展，下午前往湖北省博物館以及武漢大學與學生交流座談。