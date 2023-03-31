蔡英文出席紐約僑宴 與新澤西州長會面

北京強烈譴責美方 台灣總統蔡英文當地時間周三下午過境美國紐約，作為其美洲之行的首站，獲得美國在台協會新任主席羅森伯格（Laura Rosenberger）登機迎接，同日晚上出席僑宴。她下周三過境洛杉磯時預料會晤美國國會眾議院議長麥卡錫，美國傳媒指拜登政府正在為北京屆時的回應做好準備，印太司令部更提高戒備。

美在台協會主席接機 蔡英文專機抵達紐約甘迺迪國際機場，羅森伯格與台灣駐美國代表蕭美琴迎接，之後前往下榻酒店稍事休息，晚上出席僑宴並致詞，與會者包括羅森伯格及新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）。她表示近年台美關係比以往密切，在經貿、交流、安全方面都有進展，台灣會與民主夥伴攜手繼續走在民主自由的道路；又稱全球供應鏈重組，很多國家愈來愈積極與台灣合作，例如台積電到亞利桑那州鳳凰城設廠。

墨菲表示與太太多次到訪台灣，新澤西州紐瓦克2021年與台灣桃園簽署姊妹城市協議，是該州首次與其他城市締結類似協議。他強調完全支持拜登政府為確保台灣海峽和平與穩定所做的努力。羅森伯格重申美國政府40多年來主張一個中國政策，是在《台灣關係法》、中美三個聯合公報、六項保證的原則上，推動發展美台關係。

台媒報道，蔡英文當地時間周四上午將會見紐約台灣青年代表，晚上在市內一間酒店接受美國智庫哈德遜研究所頒發「全球領袖獎」，並發表演說但不會公開，又與兩位智庫代表舉行區域安全對話，其中一人是去年訪台的美國前國務卿蓬佩奧。她離開紐約後前往下一站危地馬拉，之後訪問伯利茲，回程返台時過境洛杉磯。

美國《華盛頓郵報》周三引述華府高級官員報道，美國情報界評估認為，中國大陸可能視蔡英文會晤麥卡錫的挑釁程度，不如她去年在台灣接見時任美國國會眾議院議長佩洛西，因此北京不會作出「極端的侵略性」回應。惟報道指美國政府官員不知道中國大陸如何應對蔡英文兩度過境美國，這種不確定因素反映形勢變化無常。

印太司令部提高戒備 美國印太司令部聯合情報行動中心上次高度戒備時正值佩洛西訪台，司令部負責監控局勢的人員，需要特別留意圍繞台灣的活動，例如追蹤敵意活動的迹象，司令部發言人稱「我們一直做好準備，並必要時作出調整」。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，北京不應該以蔡英文過境美國作為藉口，加強在台灣海峽周邊的行動。

洪都拉斯總統將訪陸 蔡英文展開美洲之行前夕，友邦洪都拉斯宣布「棄台投陸」與北京建交。洪都拉斯外交部表示，總統卡斯特羅不久將正式訪問大陸，預料簽署多項協議。中國大陸外交部發言人毛寧昨日表示歡迎卡斯特羅盡快來訪，又對美國不顧北京嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文「過境竄美」提出嚴正抗議及強烈譴責。本報綜合報道

蔡英文出席僑宴（圖）並致詞。 蔡英文美洲之行 墨菲 紐約有民眾抗議蔡英文到訪，主張「要和平、反台獨」。