流浪狒狒 樂園終認走失

大鬧桃園釀悲劇 道歉封區盤點 台灣桃園市一隻東非狒狒早前在市內流浪18天，至周一遭槍擊傷重死亡。六福村主題樂園起初否認走失狒狒，至前晚才改口承認，資深總監葉忠岳翌日現身鞠躬道歉，同時提到將無限期封閉動物園區，以及徹查園內所有動物數量及防護措施。

在一眾記者包圍下，葉忠岳昨天終於道歉。他解釋，由於六福村採取自然放養方式，放養區面積達到數公頃，統計動物數量存在一定難度，園方仍與相關主管單位研究盤點方法，力求盤點確實數量。

對於園方初時為何否認有狒狒逃逸，他稱六福村本月18日接獲狒狒走失通報後，由於已確認園區內狒狒區防護措施沒有異常，因此認定沒有動物逃脫，故此上周四回應傳媒詢問時，園方人員第一時間回應「非本園區動物」。他指經現場評估防護措施，至今仍無法確認遇害狒狒到底是如何離開。

獵人射殺 稱獲工作人員授意 針對盤點園內所有動物數量方面，葉忠岳稱六福村未來會強化動物園區安全措施，包括透過科學辨識方式，改善數量控管機制，從而掌握動物真正數量。他另提及，園方會與相關單位研究防止動物脫逃方法，又指是次狒狒脫逃事件造成社會大眾困擾，將懲處園區相關主管。

自狒狒逃逸後，桃園市有里長曾發布質疑牠應該來自六福村消息，遭工作人員通知要求下架。葉忠岳解釋，由於當時未能證實狒狒來源，「里長這樣寫不恰當」。當談及開槍射殺狒狒獵人聲稱獲工作人員授意，六福村是否堅持提告時，他稱案件正在偵查當中，不便回應。

當局斥管理不當 將依規開罰 至於農委會林務局表示，由於六福村管理不當，造成動物脫逃，後續會由新竹縣政府依規開罰。該局又稱會派官員及專家掌握動物數量，不再單方面相信六福村統計。本報綜合報道