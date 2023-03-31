河南農田建房被拆 夫婦獲賠後判囚

【本報綜合報道】河南省禹州市褚河鎮一對夫婦2019年在村鎮幹部同意並批發的土地上，興建一幢兩層高民房，卻因宅基地是基本農田而屢遭執法人員制止並要求拆除，最終2021年6月20日被夷為平地。夫妻向鎮政府索賠，拿到賠款後20天卻被刑拘，並依尋釁滋事判處緩刑。他們自覺冤枉而申訴，周一獲許昌市中院立案受理。

稱冤枉向法院申訴 曹麗霞夫婦2019年3月獲得鎮幹部同意並有村幹部劃定宅基地，他們掏空積蓄建房，惟2020年12月快要完工之際，遭執法部門制止繼續興建並要求拆除。曹女強調，自己當時如停止工程，只會白費投入的金錢、損失極大，因此只能夠繼續。她不解為何明明獲得村鎮幹部的批准卻遭阻攔，但房屋最後2020年12月16日被強行拆除。

曹女要求鎮政府賠償，2021年6月簽署協議獲得68萬元（人民幣‧下同，約77萬港元）；惟夫婦倆之後被拘留，禹州法院一審裁定二人強拿硬要公私財物，判囚3年緩刑5年、追繳15萬元（約17萬港元）。曹女堅持冤枉並向法院申訴，一度駁回。