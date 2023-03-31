梧州預警洪水江河仍瀕乾旱

【本報綜合報道】廣西自治區梧州水文中心表示，今年梧州市江河可能旱災和水災並存，主要江河出現超警戒洪水的可能性較大，預測西江梧州水文站本年最高洪水位21米，高於警戒水位2.5米，今年後汛期梧州局部地區或發生水文乾旱的情況。

長江中游雨量偏少 內地傳媒周三報道，預測蒙江、北流河可能出現5年至10年一遇的中洪水，桂江、潯江、西江可能出現兩年至5年一遇的常遇洪水，局部地區性強降雨引發的中小河流較大洪水可能性較大。

今年梧州轄區主要江河年最高水位出現時間為桂江4月至6月、潯江、蒙江及西江6月至7月、北流河7月至8月。今年1月至2月，梧州市累計降雨量較歷年基本持平，受上游來水不足影響，主要江河來水量較歷年同期偏少一成至七成，蒙山縣、藤縣北部、蒼梧縣北部等局部地區出現輕度水文乾旱。

另外，水利部長江委周二開會分析研判今年汛期長江流域旱澇趨勢，指今年4月至10月汛期，長江流域氣候年景總體偏差，旱重於澇；其中6月至8月主汛期長江流域降雨偏少，多雨區主要位於長江上游西南部、兩湖水系南部，長江中游幹流附近降雨明顯偏少。

會上提醒防範長江上游地區及兩湖水系可能發生局部地區暴雨洪水，中下游幹流及以北地區可能發生旱災。