生育標語過氣 多省清理

撤銷計生辦 基層單位關注減 內媒早前調查發現，河北、甘肅、海南、福建、雲南、山西、四川、湖南、湖北等地的居民房牆上或宣傳欄上，類似「禁止生育第三個子女」的過時宣傳標語仍廣泛存在。內媒周三報道，目前已有多地着手清理過時計劃生育宣傳標語。

河北省邢台市新河縣衞生健康局本月中發布消息稱，新河縣衞生健康局已下發衞生健康系統關於清理規範計劃生育宣傳標語口號的通知。新河縣各鄉鎮重點清理已過時廢舊不符合三孩生育政策的計劃生育宣傳標語口號、標識等，下一步將積極營造有利於積極生育的良好輿論環境。

口號被指重量不重質 安徽省淮北市杜集區高岳街道辦周二指，各地衞生計生標語口號存在問題，包括重數量、輕質量，管理缺失，內容、質量沒有標準，操作程序缺少規範等，民眾易誤解國家人口和計生政策法規。高岳街道表示，將全面清理、規範、更新本轄區的衞生計生標語口號。

安徽省黃山市歙縣鄭村鎮稱，為做好新常態下計生宣傳工作，在全鎮範圍內展開清理、規範、更新計生宣傳標語工作。

截至目前，全鎮共清理宣傳標語7條，製作並懸掛大型廣告標語一塊，宣傳優化計生政策20餘次，發放宣傳冊400餘份。而在黑龍江省齊齊哈爾市，當地也已下發了清理過時宣傳標語的通知。

武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員桂華教授此前表示，農村地區仍存在一些早些年留下的計劃生育宣傳標語，現象主要有兩方面原因，一是計生辦撤銷後主導部門不明確，二是基層治理缺位。在主導部門不明確前提下，不合時宜的標語未納入清理工作，也沒有成為考核任務，而基層單位本來就是資源少事情多，沒有精力顧及。本報綜合報道